Експринц Ендрю виявив жорстокість до собаки під час сімейного пікніка
Поведінка колишнього герцога Йоркського протягом багатьох років була предметом численних дискусій.
Нещодавно один із королівських біографів розповів про інцидент за участю Ендрю та його собаки, а також про реакцію принца Філіпа на цю подію.
Ендрю Лоурі в останньому епізоді програми Palace Confidential заявив, що інцидент стався в Сандрінгемі, коли Ендрю було близько 20 років під час барбекю.
«Цю історію мені розповів один із членів королівської родини, дуже близький друг. І він був шокований, побачивши, як Ендрю штовхнув по голові собаку, бо той, здається, схопив сосиску в тісті чи щось подібне. На той момент ніхто нічого не сказав. І ця людина відчув, що має щось сказати».
Автор статті повідомив, що чоловік «відчитав» Ендрю і наказав йому «забиратися геть». Потім містер Лоурі розповів про реакцію покійного герцога Единбурзького того вечора, пише express. «Того вечора, коли вони пили напої та вечеряли, принц Філіп підійшов до нього і сказав: «Дякую, це треба було сказати, і я радий, що ви це сказали».
Члени королівської родини Британії люблять собак, але, мабуть, така любов поширюється не на всіх її членів.
