Експринц Ендрю виявив жорстокість до собаки під час сімейного пікніка

Нещодавно один із королівських біографів розповів про інцидент за участю Ендрю та його собаки, а також про реакцію принца Філіпа на цю подію.

Ендрю Лоурі в останньому епізоді програми Palace Confidential заявив, що інцидент стався в Сандрінгемі, коли Ендрю було близько 20 років під час барбекю.

«Цю історію мені розповів один із членів королівської родини, дуже близький друг. І він був шокований, побачивши, як Ендрю штовхнув по голові собаку, бо той, здається, схопив сосиску в тісті чи щось подібне. На той момент ніхто нічого не сказав. І ця людина відчув, що має щось сказати».

Автор статті повідомив, що чоловік «відчитав» Ендрю і наказав йому «забиратися геть». Потім містер Лоурі розповів про реакцію покійного герцога Единбурзького того вечора, пише express. «Того вечора, коли вони пили напої та вечеряли, принц Філіп підійшов до нього і сказав: «Дякую, це треба було сказати, і я радий, що ви це сказали».

Члени королівської родини Британії люблять собак, але, мабуть, така любов поширюється не на всіх її членів.

