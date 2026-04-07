Експринц Ендрю зіпсував свята своєму братові Едварду та його дружині Софі

Принц Едвард та експринц Ендрю / © Getty Images

Герцог і герцогиня Единбурзькі зазвичай проводять великодні канікули в маєтку Вуд-Фарм, але будинок, як і раніше, зайнятий його зганьбленим братом Ендрю, який відмовився з'їхати вчасно до нового маєтку Марш-Фарм.

Ендрю проживає в цьому будинку, колишньому житлі його покійного батька, принца Філіпа, відколи на початку лютого переїхав до Сандрінгему на тлі зростаючого суспільного обурення з приводу його зв'язків з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

Ендрю та його новий будинок ферма Марш / © Associated Press

Колишній принц повинен був переїхати до Великодня до нового постійного будинку, розташованого неподалік ферми Марш у селі Волфертон, після завершення ремонту там. Але тепер стало відомо, що він може затягувати з переїздом, оскільки вважає ферму Вуд Фарм набагато більш підходящою для себе, оскільки вона більш відокремлена і прихована від сторонніх очей.

За даними Daily Mail, спочатку маєток Gardens House розглядався як один з можливих варіантів житла для Ендрю, коли в жовтні минулого року стало відомо, що його позбавляють титулу принца і він залишає свій дім Royal Lodge у Віндзорі.

Натомість Gardens House продовжує здаватися в оренду приватним особам як житло для відпочинку. Цілком можливо, що будинок був заброньований кимось іншим на дні перед Великоднем, внаслідок чого їхній візит було скасовано, і дім дістався Едварду та Софі.

