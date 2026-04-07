Експринц Ендрю зіпсував свята своєму братові Едварду та його дружині Софі
Едвард і його дружина Софі хотіли провести свою звичайну великодню відпустку на фермі Вуд-Фарм, де зараз перебуває Ендрю, але були змушені вирушити в Гарденс-гаус, розташований у маєтку короля в Сандрінгемі.
Герцог і герцогиня Единбурзькі зазвичай проводять великодні канікули в маєтку Вуд-Фарм, але будинок, як і раніше, зайнятий його зганьбленим братом Ендрю, який відмовився з'їхати вчасно до нового маєтку Марш-Фарм.
Ендрю проживає в цьому будинку, колишньому житлі його покійного батька, принца Філіпа, відколи на початку лютого переїхав до Сандрінгему на тлі зростаючого суспільного обурення з приводу його зв'язків з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.
Колишній принц повинен був переїхати до Великодня до нового постійного будинку, розташованого неподалік ферми Марш у селі Волфертон, після завершення ремонту там. Але тепер стало відомо, що він може затягувати з переїздом, оскільки вважає ферму Вуд Фарм набагато більш підходящою для себе, оскільки вона більш відокремлена і прихована від сторонніх очей.
За даними Daily Mail, спочатку маєток Gardens House розглядався як один з можливих варіантів житла для Ендрю, коли в жовтні минулого року стало відомо, що його позбавляють титулу принца і він залишає свій дім Royal Lodge у Віндзорі.
Натомість Gardens House продовжує здаватися в оренду приватним особам як житло для відпочинку. Цілком можливо, що будинок був заброньований кимось іншим на дні перед Великоднем, внаслідок чого їхній візит було скасовано, і дім дістався Едварду та Софі.
Раніше ми розповідали, чому герцогиня Единбурзька пропустила службу на Великдень із королівською родиною у Віндзорі.