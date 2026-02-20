ТСН у соціальних мережах

172
2 хв

Експринца Ендрю заскочили дорогою додому з поліцейської дільниці: з’явилися фото

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був заарештований 19 лютого, у день свого 66-річчя, за звинуваченням у посадовому злочині, але того ж дня його відпустили додому.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Експринц Ендрю

Експринц Ендрю / © Associated Press

Учора ввечері колишнього принца було помічено вперше після його арешту в автомобілі, коли він залишив поліцейську дільницю Ейлшема в Норфолку після приблизно 11 годин, проведених під вартою. Його сфотографували на задньому сидінні автомобіля.

Поліція долини Темзи випустила оновлену заяву, яка підтверджує звільнення «чоловіка віком близько шістдесяти років з Норфолка», хоча ім’я Ендрю не було названо. «Заарештованого чоловіка звільнено під слідство», — йдеться у заяві.

Колишній принц Ендрю на задньому сидінні автомобіля залишає поліцейську дільницю / © Getty Images

Колишній принц Ендрю на задньому сидінні автомобіля залишає поліцейську дільницю / © Getty Images

Поліція додала, що обшуки в Норфолку завершено, але обшуки в Беркширі, де розташований колишній будинок Ендрю, Роял Лодж, все ще продовжуються. Раніше того ж дня ВВС повідомила, що в будинках Ендрю проводяться обшуки.

Близько 8-ї ранку за місцевим часом співробітники поліції прибули на ферму Вуд-Фарм у Норфолку, розташовану в маєтку короля Чарльза, куди Ендрю нещодавно переїхав після того, як був змушений відмовитися від оренди Роял-Лодж. Ендрю було заарештовано за «підозрою у посадовому злочині».

Арешт стався після серії скандалів, які переслідували Ендрю через його зв’язки з Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, який помер у в’язниці 2019 року. Ендрю неодноразово заперечував будь-які правопорушення, пов’язані з його зв’язками з Епштейном.

Ендрю і король Чарльз III / © Getty Images

Ендрю і король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз вчора миттєво відреагував на арешт молодшого брата, а Букінгемський палац випустив заяву.

172
