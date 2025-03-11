Ексучасниця Spice Girls з'явилася на службі в Лондоні в образі, схожому на лук принцеси Кейт

Джері Горнер, добре відома завдяки популярному у 90-х гурту Spice Girls, відвідала службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Джері приїхала на урочистий захід у Лондоні у молочно-білій сукні з баскою і з темно-синьою обробкою на комірі та талії, яку доповнила чорним обідком із вуаллю та чорними туфлями-човниками на підборах, а в руках тримала маленьку бордову сумку на короткій ручці.

Джері Горнер / Фото: Associated Press

Джері Горнер, раніше відома, як Джері Голлівелл, доповнила свій образ лаконічним макіяжем, волосся розпустила і накрутила локонами, на грудях у неї була пришпилена діамантова брошка, а на шиї було кілька золотих підвісок, також у вухах блищали мініатюрні сережки з перлинами.

Джері Горнер / Фото: Associated Press

Цей образ Горнер нам нагадав лук принцеси Уельської, в якому вона з'явилася на параді Trooping the Color у червні 2024 року на честь дня народження короля Чарльза.

Нагадаємо, принцеса Кейт та принц Вільям також відвідали абатство в Лондоні вчора. Кейт з'явилася в червоному пальті з великим бантом на грудях від Catherine Walker, а її чоловік у костюмі.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Фотографи зазнімкували, який ідеальний реверанс принцеса зробила перед монархом.

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