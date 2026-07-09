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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Ель Феннінг у стильній сукні-сорочці відвідала Вімблдонський турнір

28-річна акторка Ель Феннінг учора відвідала Вімблдонський тенісний турнір.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Getty Images

Знаменитість з'явилася в десятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату в Лондоні в різнокольоровій сукні з рукавами три чверті і поясом, що підкреслює талію. Образ свій акторка доповнила двокольоровими туфлями-човниками на підборах, у руках тримала чорну шкіряну сумку на короткій ручці та сонцезахисні окуляри, які зняла з обличчя, коли її фотографували репортери.

Ель розпустила біляве волосся, зробила дуже легкий денний макіяж і мала чарівний вигляд.

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Нагадаємо, цього ж дня на Вімблдоні з'явилися також члени королівської родини – королева Камілла з сестрою Аннабель Елліот та Пітер Філліпс з дружиною Гаррієт, а також його сестра Зара Тіндалл із чоловіком Майком Тіндаллом.

Королева Камілла з сестрою Аннабель Елліот / © Getty Images

Королева Камілла з сестрою Аннабель Елліот / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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