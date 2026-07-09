Ель Феннінг у стильній сукні-сорочці відвідала Вімблдонський турнір

Ель Феннінг / © Getty Images

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Знаменитість з'явилася в десятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату в Лондоні в різнокольоровій сукні з рукавами три чверті і поясом, що підкреслює талію. Образ свій акторка доповнила двокольоровими туфлями-човниками на підборах, у руках тримала чорну шкіряну сумку на короткій ручці та сонцезахисні окуляри, які зняла з обличчя, коли її фотографували репортери.

Ель розпустила біляве волосся, зробила дуже легкий денний макіяж і мала чарівний вигляд.

Ель Феннінг / © Getty Images

Нагадаємо, цього ж дня на Вімблдоні з'явилися також члени королівської родини – королева Камілла з сестрою Аннабель Елліот та Пітер Філліпс з дружиною Гаррієт, а також його сестра Зара Тіндалл із чоловіком Майком Тіндаллом.

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Королева Камілла з сестрою Аннабель Елліот / © Getty Images

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