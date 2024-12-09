Елегантна дама: 84-річна Ненсі Пелосі вийшла з чоловіком у світ і продемонструвала два образи

Заходи, які вона відвідала, відбулися у Центрі Кеннеді.
Американська політикиня Ненсі Пелосі не перестає дивувати, адже у свої 84 роки продовжує вести активне не лише політичне життя, а й світське.
Разом із чоловіком — Полом Пелосі — відвідала цього тижня два світські заходи у Вашингтоні, де продемонструвала дві вечірні сукні.
Перший образ Пелосі — це довга чорна трикотажна сукня з напівпрозорими рукавами та напівпрозорою вставкою на декольте. Це вбрання вона носила у поєднанні з гламурними туфлями та улюбленими золотими прикрасами.
Другий лук політикині-демократки — бежева сукня, яку вона одягла у поєднанні із золотими болеро та гламурними туфлями зі стразами. Вона зробила також яскравий макіяж та об'ємну зачіску.
На концерті в Центрі Кеннеді також традиційно з'явилися перша леді Америки Джилл Байден та її чоловік-президент Джо Байден. На пані Джилл того дня була розкішна біла сукня з лелітками.
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