Елегантна дама: 84-річна Ненсі Пелосі вийшла з чоловіком у світ і продемонструвала два образи

Заходи, які вона відвідала, відбулися у Центрі Кеннеді.

Американська політикиня Ненсі Пелосі не перестає дивувати, адже у свої 84 роки продовжує вести активне не лише політичне життя, а й світське.

Разом із чоловіком — Полом Пелосі — відвідала цього тижня два світські заходи у Вашингтоні, де продемонструвала дві вечірні сукні.

Перший образ Пелосі — це довга чорна трикотажна сукня з напівпрозорими рукавами та напівпрозорою вставкою на декольте. Це вбрання вона носила у поєднанні з гламурними туфлями та улюбленими золотими прикрасами.

Ненсі Пелосі з чоловіком / Фото: Associated Press

Другий лук політикині-демократки — бежева сукня, яку вона одягла у поєднанні із золотими болеро та гламурними туфлями зі стразами. Вона зробила також яскравий макіяж та об'ємну зачіску.

Ненсі Пелосі з чоловіком / Фото: Getty Images

На концерті в Центрі Кеннеді також традиційно з'явилися перша леді Америки Джилл Байден та її чоловік-президент Джо Байден. На пані Джилл того дня була розкішна біла сукня з лелітками.

Джилл Байден та Джо Байден / Фото: Associated Press

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