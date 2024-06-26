Елегантна і мила: імператриця Масако у небесно-блакитному вбранні прибула до Великої Британії

60-річна японська імператриця одягла для поїздки елегантний костюм і капелюх.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако з офіційним візитом прибули до Великої Британії. Фотографи зазнімкували їх в аеропорту Станстед.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Із літака Масако вийшла в елегантному образі. Вона була одягнена у небесно-блакитне вбрання, яке складалося із сукні міді і приталеного жакета з білим коміром і лацканами, а також із блакитно-білим бантиком.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Аутфіт Її Величність доповнила блакитними шкіряними туфлями на зручних підборах, білим капелюхом із небесно-блакитною стрічкою, білими рукавичками і блакитним клатчем із білою смужкою.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператриця зробила ніжний макіяж із чорними стрілками і ніжно-рожевим блиском на губах, вуха прикрасила великими перлинними сережками із діамантовим обрамленням, а шию – перлинним намистом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператор Нарухіто обрав чорний класичний костюм, білу сорочку і світло-блакитну краватку з принтом, яка мала гармонійний вигляд із аутфітом дружини.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на державному банкеті у Букінгемському палаці, який організували для імператорського подружжя король Чарльз і королева Камілла, Масако з'явилася у білій мереживній сукні максі, розкішній тіарі і діамантових прикрасах.

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