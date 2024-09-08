Елегантна Камілла і стриманий Чарльз: королівське подружжя вшанувало пам'ять Єлизавети II

Британська королівська родина сьогодні вшановує пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла цього дня, 8 вересня 2022 року.

Сьогодні вдень король Чарльз та його дружина королева Камілла вирушили на службу до церкви Креті-Керк. Монарх одягнув лаконічний темний костюм, а королева була в зеленому картатому ансамблі, доповненому відповідним капелюхом з пером. У її вухах були золоті сережки-висячки, а на шиї все той самий золотий ланцюжок з підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом із жовтого золота та підвіскою з ініціалами її онуків.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Експерти кажуть, що це були тяжкі два роки правління для короля Чарльза. І він страшенно сумує за своєю мамою, тому для нього важливо прожити день її смерті в тихих роздумах та з молитвами у церкві.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

У соцмережах королівської сім'ї також поділилися фотографією Її покійної Величності королеви Єлизавети II і написали: "Згадуємо королеву Єлизавету II" під її фотографією, на якій монрахиня зазнімкована у ніжно-рожевому пальті, капелюсі та з усмішкою на обличчі.

Читайте також: