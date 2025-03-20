Елегантна Камілла і веселий Чарльз: монарша пара готувала оладки в Північній Ірландії

Король і королева розпочали другий день свого візиту до Північної Ірландії.

Чарльз та Камілла побували у пекарні Hunters Bakery, якій 200 років. Усередині король і королева зустрілися зі співробітниками, деякі з яких працюють там уже 40 років, а також їм показали, як готувати шотландські оладки Ulster Scots.

Королівська пара також розрізала торт на честь 200-річчя бізнесу.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Потім вони перемістилися до Центру мистецтв та культури Роу-Веллі, де подивилися презентацію творів мистецтва, включаючи вироби зі скла, фотографію, а також роботи художника з верби та кераміки.

Камілла цього дня знову була у смарагдовому аутфіті, одягнувши короткий жакет, під яким була молочна блузка, а зверху хустка, і спідниці середньої довжини. У вухах Камілли були сережки-висячки з перлів, а на жакеті пришпилена брошка з бірюзою.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король одягнув темно-сірий костюм, доповнив його картатою сорочкою та червоною краваткою в принт, а також не забув про хустку у нагрудній кишені.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Монарша пара розпочала свій триденний візит до регіону в середу, відвідавши Белфаст, де вони спробували традиційний віскі в барі The Friend at Hand.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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