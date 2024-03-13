Елегантна королева Мері та король Фредерік X на урочистій вечері

Король Фредерік X та його дружина королева Мері разом із королевою Маргрете II організували вечерю, на якій були присутні представники Збройних сил, ВПС та Національного агентства з надзвичайних ситуацій. Захід відбувся у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу.

"У свій день народження, 11 березня 1953 року, Фредерік IX заснував почесний знак Збройних Сил і ВПС як паралель почесному знаку Військово-морського флоту, який як перший почесний знак було засновано вже 1801 року Крістіаном 7. Тому почесна вечеря проводиться у день заснування 11 березня", — йдеться у підписі до фотографій, які зробив фотограф Кельд Навнтофт і якими сім'я поділилася у своєму Instagram.

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Королева Мері прибула на вечерю в чорному жакеті, топі під ним і спідниці, її волосся було зібране в красиву зачіску, а у вухах були сережки. Манікюр у неї був світлого відтінку, а макіяж максимально натуральний. Король Фредерік X був одягнений у військову форму.

Нагадаємо, фотографи зазнімкували королеву Маргрете II дорогою на цей захід. Її Величність була цього вечора в красивій синій вечірній сукні і з яскравою помадою на губах.

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