Елегантна та в сережках королеви: герцогиня Кембриджська обрала для служби у церкві оригінальний образ

Елегантна та в сережках королеви: герцогиня Кембриджська обрала для служби у церкві оригінальний образ

Дружина принца Вільяма та майбутня королева-консорт має чудовий смак на прикраси.

У Великій Британії продовжують святкувати платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II і з цього приводу сьогодні, 3 червня, у соборі Святого Павла відбулася служба. Захід відвідали всі члени британської королівської родини і навіть принц Гаррі та його дружина Меган. Заради святкування пара прилетіла до Лондона зі США.

Але традиційно очі публіки були прикуті до герцогині Кембриджської, яка зачарувала лимонним образом. Кейт обрала щільну сукню з довгими рукавами від одного зі своїх улюблених брендів — Emilia Wickstead.

Герцогиня Кембріджська / Фото: Associated Press

Сукня була досить незвичайного крою і нагадувала моделі 30-х років. Доповнила вона її капелюхом із широкими крисами та величезною квіткою від головного британського модиста Філіпа Трейсі, рукавичками, замшевими туфлями-човниками Gianvito Rossi.

Герцогиня Кембріджська / Фото: Associated Press

Але також варто відзначити і особливий ювелірний виріб, вибраний Кейт — сережки-підвіски з бахрейнськими перлами королеви Єлизавети.

Герцогиня Кембріджська / Фото: Associated Press

1947 року принцеса Єлизавета отримала сім великих перлин як весільний подарунок від Хакіма Бахрейна, коли вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена. Дві з цих перлин невдовзі були використані для створення цих сережок, які також складаються з діамантів різної форми.

Ці сережки королева дуже любила і часто одягала. Особливо запам'яталися вони на її Величності в турне Канадою 1951 року. Також у цих сережках Єлизавета позувала для одного зі своїх перших офіційних портретів як королева. Сережки вона тоді поєднала з діадемою Георга IV і намистом Нізам із Хайдарабаду.

Королева Єлизавета II, 1952 рік / Фото: Getty Images

Протягом багатьох років свого правління королева часто позичала сережки з бахрейнськими перлами членам сім'ї. Спочатку їх носила принцеса Уельська, потім графиня Весекська, а тепер їх часто носить герцогиня Кембриджська — саме у них вона була на похороні принца Філіпа минулого року.

Принцеса Уельська Діана / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембріджська / Фото: Getty Images

Схоже, що Кейт, як і Єлизавета, дуже полюбила цю особливу прикрасу.

Герцогиня Кембріджська / Фото: Associated Press

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