Елегантна у синьому костюмі: герцогиня Люксембурга на світському заході в Парижі

Елегантна у синьому костюмі: герцогиня Люксембурга на світському заході в Парижі

Велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза відвідала світський прийом у Палаці Броньяр у Парижі.

65-річна дружина великого герцога Анрі взяла участь у церемонії вручення премії Prix de la Femme d'Influence de l'Annee, як це робить щороку.

Марія Тереза прибула на захід у темно-синьому костюмі, що складається з блузи та прямих штанів, а також короткого жакета. Аутфіт герцогиня доповнила гостроносими туфлями-човниками на невисоких підборах і маленьким клатчем зі зміїної шкіри. Її волосся було укладене в красиву зачіску, а на обличчі був насичений макіяж. Також вечірній лук Марія доповнила цікавими сережками.

Герцогиня Люксембурзька Марія Тереза / Getty Images

Минулого року на цій же церемонії Марія Тереза з'явилася у коричневих оксамитових штанах, атласній блузці та замшевих туфлях із круглими носами та пряжкою на застібці.

Герцог Люксембурзький Анрі та герцогиня Марія Тереза / Getty Images

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