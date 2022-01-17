Елегантні сукні та капелюшки: в Імператорському палаці в Токіо відбулася новорічна лекція

Елегантні сукні та капелюшки: в Імператорському палаці в Токіо відбулася новорічна лекція

Імператорська сім'я традиційно послухала новорічну лекцію.

Днями в Імператорському палаці в Токіо відбулася новорічна лекція для імператорської сім'ї.

На заході були присутні імператор Японії Нарухіто та інші члени імператорської сім'ї. Жінки для цього випадку обрали елегантні однотонні сукні до підлоги, які доповнили невеликими капелюшками, туфлями та білими віялами з пензликами.

Імператор Японії Нарухіто із сім'єю / Getty Images

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний піджак, білу сорочку зі світлою краваткою та сірі штани у ледь помітну смужку.

Усі члени сім'ї мали захисні маски на обличчі.

Нагадаємо, на новорічній лекції 2020 року імператриця Японії Масако з'явилася в оксамитовій синій сукні максі з аплікацією в зоні декольте. Сукню вона прикрасила гарною сріблястою брошкою. До вбрання вона одягла білі рукавички та сріблясті туфлі.

Імператор Японії Нарухіто / Getty Images

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