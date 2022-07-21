Елегантні вбрання і запрошення на похорон з "гламурним" фото: як прощалися з першою дружиною Дональда Трампа

У США попрощалися з першою дружиною експрезидента Дональда Трампа, світською левицею і моделлю Іваною Трамп.

Вчора, 20 липня, на Мангеттені у Нью-Йорку відбувся похорон першої дружини 45-го президента США Дональда Трампа - Івани Трамп.

Поминальна служба за Іваною відбулася у католицькій церкві Святого Вінсента Феррера на Лексінгтон-авеню.

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Попрощатися з Іваною прийшла вся родина Трампів. Був Дональд Трамп з дружиною Меланією та сином Берроном, діти Дональда та Івани: Дональд-молодший, Ерік та Іванка зі своїми сім'ями.

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Захід був організований у стилі "вечірки", адже Івана Трамп дуже любила світські заходи. Всі члени родини були одягнені у красиві чорні елегантні вбрання.

Похорон Івани Трамп / Фото: Getty Images

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Кожен отримав паперове запрошення на захід під назвою "Свято життя". На титульній сторінці запрошення було зображене "гламурне" фото Івани у розкішній сукні і з елегантною зачіскою. Там також були і архівні знімки Івани з дітьми.

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Getty Images

Провести в останню путь бізнесвумен, письменницю і модель приїхало також багато її друзів і знайомих.

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Похорон Івани Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Івана Трамп померла в результаті нещасного випадку. Управління судово-медичної експертизи Нью-Йорка зазначило, що вона оступилася і впала зі сходів у своєму будинку. Івана отримала сильні травми, які були несумісні з життям.

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