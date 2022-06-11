Елегантний костюм та дивна прикраса: королева Соня відкрила музей

Навіть королеви іноді допускають похибки у виборі вбрання, аксесуарів чи прикрас.

Сьогодні, 11 червня, в Осло відбулася церемонія відкриття нового національного музею Норвегії.

Урочисто перерізати стрічку запросили королеву Соню. Монархіня прийшла на церемонію в елегантному синьому костюмі, клатч з такої ж тканини, що й костюм і елегантному синьому капелюшку.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева підібрала до костюма досить оригінальну, якщо не сказати дивну прикрасу. Масивний срібний нашийник із застібкою спереду виглядав занадто футуристично і виділявся і формою і розмірами у поєднанні з класичним костюмом з жаккардової тканини і традиційним капелюшком.

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