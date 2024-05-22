Елегантний та повсякденний: два нові образи королеви Максими з чергової поїздки

Її Величність королева Максима як спеціальний захисник Генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку відвідала президента Фердинанда Маркоса-молодшого в палаці Малакананг у Манілі.

Вона приїхала на зустріч у топі з баскою і спідниці до колін, доповнивши лук замшевими туфлями-човниками кольору запорошеної троянди та клатчем, підібраним їм до тону. Максима зібрала волосся у високий пучок, зробила натуральний макіяж, одягла сережки з діамантами та багато різних браслетом на зап'ястя, також у неї на грудях була пришпилена брошка з перлами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У рамках цієї поїздки Максима відвідала компанію Fisherman Entrepreneurs на острові Талім. Там Її Величність з'явилася в сукні-міді в квітковий принт з поясом на талії та ляпанцях, у неї під пахвою був синій тканий клатч, а у вухах сережки-висячки з синім камінням. Максима мала, як завжди, стильний вигляд.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу ми бачили образ королеви Максими у сукні Elie Saab, коли королева разом із чоловіком-королем відвідувала регіон Гет-Гогеланд.

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