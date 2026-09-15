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Елегантна королева Максима з королем та доньками-принцесами на відкритті парламенту
Король Нідерландів Віллем-Олександр поруч із королевою Максимою виголосив промову перед членами Сенату та Палати представників під час Дня принца у Гаазі.
Третього вівторка вересня вулиці Гааги знову прикрашаються на честь Дня принца — офіційного дня, коли король Віллем-Олександр виголошує тронну промову, знаменуючи офіційне відкриття нового парламентського року.
Для цьогорічної церемонії його дружина королева Максима обрала бездоганний костюм з двох частин, що відрізняється елегантним контрастом чорного і білого. На ній була строга чорна блузка з довгими рукавами та ідеально драпована біла шовкова вечірня спідниця. Максима доповнила свій образ перлинними прикрасами із королівської колекції Дому Оранських, а саме сережками у формі краплі та брошкою на талії. Щодо головного убору, вона також обрала дуже стриману чорну прикрасу, яку вже носила раніше.
Цей вибір на користь вторинної переробки наголошує на відданості королеви принципам сталого розвитку на важливих державних заходах і підтверджує її вміння переосмислювати речі, не втрачаючи при цьому урочистості.
Принцеса Аріана також вирішила дати сукні друге життя, обравши модель Jan Taminiau у бордових тонах, яку її мати носила у День принца 2019 року.
Щодо її сестер, принцеса Амалія дебютувала у зеленій сукні з накидкою від Rachel Gilbert, доповнивши її золотою пов'язкою на голову, а принцеса Алексія обрала темно-зелену сукню без рукавів та капелюх із гардеробу її матері королеви Максими.