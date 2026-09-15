Елегантна королева Максима з королем та доньками-принцесами на відкритті парламенту

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

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Третього вівторка вересня вулиці Гааги знову прикрашаються на честь Дня принца — офіційного дня, коли король Віллем-Олександр виголошує тронну промову, знаменуючи офіційне відкриття нового парламентського року.

Для цьогорічної церемонії його дружина королева Максима обрала бездоганний костюм з двох частин, що відрізняється елегантним контрастом чорного і білого. На ній була строга чорна блузка з довгими рукавами та ідеально драпована біла шовкова вечірня спідниця. Максима доповнила свій образ перлинними прикрасами із королівської колекції Дому Оранських, а саме сережками у формі краплі та брошкою на талії. Щодо головного убору, вона також обрала дуже стриману чорну прикрасу, яку вже носила раніше.

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Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Цей вибір на користь вторинної переробки наголошує на відданості королеви принципам сталого розвитку на важливих державних заходах і підтверджує її вміння переосмислювати речі, не втрачаючи при цьому урочистості.

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Принцеса Аріана також вирішила дати сукні друге життя, обравши модель Jan Taminiau у бордових тонах, яку її мати носила у День принца 2019 року.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Щодо її сестер, принцеса Амалія дебютувала у зеленій сукні з накидкою від Rachel Gilbert, доповнивши її золотою пов'язкою на голову, а принцеса Алексія обрала темно-зелену сукню без рукавів та капелюх із гардеробу її матері королеви Максими.

Принцеси Аріана, Алексія та Амалія / © Getty Images

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