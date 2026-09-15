ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Елегантна королева Максима з королем та доньками-принцесами на відкритті парламенту

Король Нідерландів Віллем-Олександр поруч із королевою Максимою виголосив промову перед членами Сенату та Палати представників під час Дня принца у Гаазі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Король Віллем-Олександр та королева Максима

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Третього вівторка вересня вулиці Гааги знову прикрашаються на честь Дня принца — офіційного дня, коли король Віллем-Олександр виголошує тронну промову, знаменуючи офіційне відкриття нового парламентського року.

Для цьогорічної церемонії його дружина королева Максима обрала бездоганний костюм з двох частин, що відрізняється елегантним контрастом чорного і білого. На ній була строга чорна блузка з довгими рукавами та ідеально драпована біла шовкова вечірня спідниця. Максима доповнила свій образ перлинними прикрасами із королівської колекції Дому Оранських, а саме сережками у формі краплі та брошкою на талії. Щодо головного убору, вона також обрала дуже стриману чорну прикрасу, яку вже носила раніше.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Цей вибір на користь вторинної переробки наголошує на відданості королеви принципам сталого розвитку на важливих державних заходах і підтверджує її вміння переосмислювати речі, не втрачаючи при цьому урочистості.

Принцеса Аріана також вирішила дати сукні друге життя, обравши модель Jan Taminiau у бордових тонах, яку її мати носила у День принца 2019 року.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Щодо її сестер, принцеса Амалія дебютувала у зеленій сукні з накидкою від Rachel Gilbert, доповнивши її золотою пов'язкою на голову, а принцеса Алексія обрала темно-зелену сукню без рукавів та капелюх із гардеробу її матері королеви Максими.

Принцеси Аріана, Алексія та Амалія / © Getty Images

Принцеси Аріана, Алексія та Амалія / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie