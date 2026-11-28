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Елегантна королева Матильда у монохромному образі з чоловіком королем Філіпом відвідала музей
Королівське подружжя Бельгії відвідало музей Kanal-Centre Pompidou у Брюсселі.
Музей сучасного мистецтва, розташований у будівлі колишнього гаража Citroën, відкриється для відвідувачів у суботу, а король Філіп та королева Матильда відвідали його напередодні відкриття.
Її Величність одягнена у стриманий та графічний чорно-білий ансамбль: блузку кремового кольору від бельгійського Модного дому Natan з коміром-бантом та великим абстрактним художнім принтом чорного кольору та широкі прямі класичні штани чорного кольору із завищеною талією.
Зверху на Матильді довге чорне вовняне пальто, ефектно накинуте на плечі. Чорні гостроносі туфлі-човники на підборах і лаконічний чорний клатч у руці завершують образ. Світле волосся Матильда уклала у її фірмову об'ємну зачіску-каре, а у вухах у неї були великі темні сережки-кліпси.
Король Філіп обрав для виходу вовняне пальто темно-синього кольору з класичними прямокутними лацканами та темний класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою та краваткою з дрібним геометричним візерунком. Взутий монарх був у класичні туфлі.
Нагадаємо, раніше цього тижня ми показували образ королеви у ніжно-рожевому пальті та сірих штанях, коли вона відвідала робочу зустріч.