Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Музей сучасного мистецтва, розташований у будівлі колишнього гаража Citroën, відкриється для відвідувачів у суботу, а король Філіп та королева Матильда відвідали його напередодні відкриття.

Її Величність одягнена у стриманий та графічний чорно-білий ансамбль: блузку кремового кольору від бельгійського Модного дому Natan з коміром-бантом та великим абстрактним художнім принтом чорного кольору та широкі прямі класичні штани чорного кольору із завищеною талією.

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Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Зверху на Матильді довге чорне вовняне пальто, ефектно накинуте на плечі. Чорні гостроносі туфлі-човники на підборах і лаконічний чорний клатч у руці завершують образ. Світле волосся Матильда уклала у її фірмову об'ємну зачіску-каре, а у вухах у неї були великі темні сережки-кліпси.

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Король Філіп обрав для виходу вовняне пальто темно-синього кольору з класичними прямокутними лацканами та темний класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою та краваткою з дрібним геометричним візерунком. Взутий монарх був у класичні туфлі.

Нагадаємо, раніше цього тижня ми показували образ королеви у ніжно-рожевому пальті та сірих штанях, коли вона відвідала робочу зустріч.

Королева Матильда / © Getty Images

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