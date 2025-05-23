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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
1 хв

Елегантна принцеса Кейт у Шотландії: палац поділився новим відео з поїздки Уельських

Кейт та Вільям Уельські поділилися новим відео із вчорашнього заходу в Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принц та принцеса були присутні вчора на церемонії, де дали ім’я кораблю HMS Glasgow, де Кетрін виголосила промову і викликала фурор своїм новим неймовірним образом.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

«На HMS Glasgow, все гаразд, попутний вітер і попутне море ⚓️», — написали Уельські в підписі під роликом, опублікованим після заходу.

У відео можна почути промову принцеси Кетрін, а також переглянути фрагменти із заходу. На ньому кілька шанувальників вигукнуло Кейт, що вона має просто неймовірний вигляд, додавши принцу Вільяму, що він теж гарний, на що спадкоємець престолу сказав: “Вам не обов’язково це говорити. Не хвилюйтеся», - змусивши натовп людей усміхатися.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

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