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Елегантна принцеса Кейт у Шотландії: палац поділився новим відео з поїздки Уельських
Кейт та Вільям Уельські поділилися новим відео із вчорашнього заходу в Шотландії.
Принц та принцеса були присутні вчора на церемонії, де дали ім’я кораблю HMS Glasgow, де Кетрін виголосила промову і викликала фурор своїм новим неймовірним образом.
«На HMS Glasgow, все гаразд, попутний вітер і попутне море ⚓️», — написали Уельські в підписі під роликом, опублікованим після заходу.
У відео можна почути промову принцеси Кетрін, а також переглянути фрагменти із заходу. На ньому кілька шанувальників вигукнуло Кейт, що вона має просто неймовірний вигляд, додавши принцу Вільяму, що він теж гарний, на що спадкоємець престолу сказав: “Вам не обов’язково це говорити. Не хвилюйтеся», - змусивши натовп людей усміхатися.