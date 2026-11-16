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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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79
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Елегантність у деталях: княгиня Шарлін зачарувала образом у шоколадних тонах

Князь Альбер II та княгиня Шарлін були присутні на церемонії вручення подарунків від Червоного Хреста у Монако.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня з'явилася цього дня на заході в подовженому коричневому жилеті з тонким поясом на талії, під яким у неї була трикотажна водолазка в рубчик з довгими рукавами і одягла класичні чорні прямі штани, злегка розкльошені до низу, а до них підібрала чорні замшеві туфлі на підборах.

На лівому лацкані у княгині був закріплений круглий значок червоного хреста. Світле волосся вона зібрала в пучок і завершила аутфіт перлинними лаконічними сережками-цвяшками у вухах, а також легким денним макіяжем на обличчі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Її чоловік князь Азьбер II вдягнув класичний темно-синій однобортний костюм і носив значок червоного хреста на лівому лацкані. Біла класична сорочка була у нього під піджаком, і він також одягнув темно-синю шовкову краватку в дрібну цятку.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Цей захід у князівстві відбувається щорічно. Торік Шарлін з'явилася на ньому в кашеміровому светрі з високою горловиною верблюжого кольору, підібравши пальто такого ж відтінку та широкі білі штани зі стрілками. А взута була в кремові гостроносі туфлі-човники з пряжками на невисоких підборах.

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