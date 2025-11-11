- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Елегантно і стримано: принцеса Кейт у крислатому капелюсі дебютувала на заході на честь Дня пам’яті
43-річна принцеса Уельська сольно представляла королівську сім’ю на панахиді в Меморіалі Збройних сил Національного меморіального дендрарію у вівторок, 11 листопада.
Принцеса одягла лаконічне вбрання чорного кольору, яке відповідало заходу. Вона вибрала тепле вовняне пальто від Catherine Walker на блискавці, а також крислатий капелюх від бренду Jane Taylor і замшеві чоботи. Завершували образ принцеси рукавички, макіяж і лаконічні сережки з рубінами і діамантами.
Це був елегантний і красивий образ, який привертав увагу своєю продуманістю і жіночність.
Кейт приєдналася до присутніх на заході того дня, щоб вшанувати двохвилинним мовчанням, а потім поклала вінок на згадку про загиблих солдатів Збройних силах своєї країни. Хоча принцеса дебютувала на цьому заході, його насправді члени королівської сім’ї відвідують щороку, але Кейт не перша королівська дружина, що представляє монархію на церемонії. Також раніше таку честь надавали Софі, герцогині Единбурзькій, дружині молодшого сина королеви Єлизавети, принца Едварда.
Також минулими вихідними принцеса Кейт з’явилася на двох заходах, присвячених Дню пам’яті. У суботу вона разом із сином принцом Джорджем відвідала концерт в Альберт-холі, а також з’явилася на параді з королевою Каміллою.