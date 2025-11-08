- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Елегантно і жіночно: леді Софія Віндзор одягнула вбрання від українського бренду на галавечір
Дружина лорда Фредеріка Віндзора, сина принца і принцеси Майкл Кентських, з’явилася на світському заході в Лондоні.
Леді Софія Віндзор відвідала галавечір відкриття Міжнародного кінофестивалю «Жінки і світ 2025», який відбувся 6 листопада.
На червоній доріжці британська аристократка сяяла в елегантному і стриманому вбранні від українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою. Образ включав подовжений жакет відтінку вершкового масла та чорні оксамитові штани. Також британка доповнила образ дуже гарним хітом бренду — золотими кольє і сережками у вигляді колосків пшениці.
Також на захід завітала дизайнерка Світлана Бевза і продемонструвала розкішне вбрання з довгою спідницею та шовковою блузою з високим коміром, яке доповнила класичним пальтом.
