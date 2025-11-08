ТСН у соціальних мережах

Суспільство
110
1 хв

Елегантно і жіночно: леді Софія Віндзор одягнула вбрання від українського бренду на галавечір

Дружина лорда Фредеріка Віндзора, сина принца і принцеси Майкл Кентських, з’явилася на світському заході в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леді Софія Віндзор

Леді Софія Віндзор / © Getty Images

Леді Софія Віндзор відвідала галавечір відкриття Міжнародного кінофестивалю «Жінки і світ 2025», який відбувся 6 листопада.

На червоній доріжці британська аристократка сяяла в елегантному і стриманому вбранні від українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою. Образ включав подовжений жакет відтінку вершкового масла та чорні оксамитові штани. Також британка доповнила образ дуже гарним хітом бренду — золотими кольє і сережками у вигляді колосків пшениці.

Леді Софія Віндзор / © Getty Images

Леді Софія Віндзор / © Getty Images

Також на захід завітала дизайнерка Світлана Бевза і продемонструвала розкішне вбрання з довгою спідницею та шовковою блузою з високим коміром, яке доповнила класичним пальтом.

Світлана Бевза / © Getty Images

Світлана Бевза / © Getty Images

Раніше ми розповідали про скромну весільну сукню принцеси Майкл Кентської, яку вона носила 1978 року.

