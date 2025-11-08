Елегантно і жіночно: леді Софія Віндзор одягнула вбрання від українського бренду на галавечір

Леді Софія Віндзор / © Getty Images

Леді Софія Віндзор відвідала галавечір відкриття Міжнародного кінофестивалю «Жінки і світ 2025», який відбувся 6 листопада.

На червоній доріжці британська аристократка сяяла в елегантному і стриманому вбранні від українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою. Образ включав подовжений жакет відтінку вершкового масла та чорні оксамитові штани. Також британка доповнила образ дуже гарним хітом бренду — золотими кольє і сережками у вигляді колосків пшениці.

Леді Софія Віндзор / © Getty Images

Також на захід завітала дизайнерка Світлана Бевза і продемонструвала розкішне вбрання з довгою спідницею та шовковою блузою з високим коміром, яке доповнила класичним пальтом.

Світлана Бевза / © Getty Images

