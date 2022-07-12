Елітна косметика із кремів для корів: у Росії продовжують демонструвати дива імпортозаміщення

Дві новини збіглися в часі: косметичний бренд Sephora продає всі свої 88 магазинів мережі «Іль де Боте» в Росії та йде з ринку країни агресора, а депутатка держдуми Марія Батуріна розпочала рекламну кампанію косметики від фабрики кремів для корів.

Щоразу, коли нам здається, що нас нічим уже не здивувати, росіяни роблять ривок. Не встигли ми відсміятися щодо заміни McDonald's рестораном з безкомпромісним неймінгом "Смачно і крапка", як виявилося, що логотип ресторану змальований з логотипу корму для собак. А потім взагалі зёясувалося, що ресторани-замінники продають бургери з пліснявою.

Але, виявилося, сфера харчування – це не найсмішніше. Ті, хто встиг пожити при СРСР, пам'ятають, що особливо важко радянській промисловості давалися різні товари для жінок, особливо косметика. Крем "Балет", огірковий лосьйон, туш "Ленінградська", в яку треба було плювати перед використанням та інші "жіночі радощі" мало нагадували продукцію західних косметичних гігантів. Зараз росіянкам знову доведеться якось пристосовуватися до косметики, яку пропонують їхні виробники.

А пропонують вони, зокрема, "елітну косметику" від фабрики виробника крему для корів.

Рекламою цієї екзотичної продукції нещодавно зайнялася особисто депутатка від "Єдиної Росії" Марія Батуріна. Злитість косметики видно неозброєним оком на відео, на якому показані упаковані у білі тюбики у стилі пізнього СРСР елітні креми, шампуні у прозорих пляшках та креми у великих банках.

"Що спільного у крему для корів та елітної жіночої косметики?" — Запитує депутат. І тут можна було б відповісти, що спільного у них немає нічого, крім країни виробника, але ні, виявляється, елітна косметика "Зорька-зорєнька" випускається кірівським заводом ветеринарних кремів для корів, який зараз перекваліфікувався.

"Ось так із крему для корів ми отримуємо елітну серію жіночої косметики... і навіть крем для п'яточок". — захоплено продовжує Батуріна.

Нам ця тема видається дуже перспективною. Нижегородський завод підків може налагодити випуск пристроїв для педикюру, елітного взуття або, як варіант, ковзанів для фігурного катання, яке є дуже популярним в Росії, а виробники доїльного апарату "Доюшка" могли б перекваліфікуватися на випуск приладів для апаратного масажу, наприклад, або товарів для молодих мам.

Неймовірно, просто неймовірно широкі перспективи відкривають Росії накладені на неї санкції.

Читайте також: