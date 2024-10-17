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Еліза у сукні, а Амелія у шкіряному плащі: сестри Спенсер з'явилися на модному івенті

Еліза у сукні, а Амелія у шкіряному плащі: сестри Спенсер з'явилися на модному івенті

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / Фото: Getty Images

Сестри Спенсер відвідали модний захід у Лондоні.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери були присутні на коктейльному заході NET-A-PORTER "Нові бренди, які варто знати", що відбувся у британській столиці.

Еліза обрала для виходу у світ чорну сукню з об'ємними рукавами, а її сестра Амелія була в чорному шкіряному плащі з поясом на талії, яке одягла в поєднанні з червоними туфлями-човниками на підборах. В руках у Амелії була маленька чорна сумка з крокодилячої шкіри. Вона розпустила волосся і зробила виразний макіяж, а також одягла підвіску на шию та гарні сережки. Її сестра волосся зібрала в пучок, також зробила виразний макіяж, одягла прикрасу з підвіскою на шию та сережки-висячки.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / © Getty Images
Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / Фото: Getty Images

На наступний день сестри Спенсер відвідали церемонію вручення премії Centrepoint Awards у Британському музеї в Лондоні. Еліза та Амелія обидві були одягнені у гарні сукні від Temperley London, а леді Кітті обрала вбрання від Dolce&Gabbana.

Кітті Спенсер із сестрами Амелією та Елізою / © Getty Images
Кітті Спенсер із сестрами Амелією та Елізою / Фото: Getty Images

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