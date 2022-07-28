Еліза в червоно-чорному міні, а її сестра Амелія в міді: сестри Спенсер вийшли у світ

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер були присутні на презентації TVR абсолютно нової лінійки електромобілів у MNKY HSE у Лондоні.

Еліза одягла червоно-чорну мінісукню у поєднанні з чорними босоніжками на підборах, зібрала волосся в пучок, одягла сережки та кілька каблучок на пальці, а також зробила макіяж у природних відтінках.

Її сестра сяяла перед камерами у чорній сукні міні з V-подібним декольте і була також взута у босоніжки на підборах. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Дівчата завжди разом з'являються на світських заходах. Минулого місяця публіка бачила сестер на королівських кінних перегонах в Аскоті.

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