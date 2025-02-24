Елторп-гаус: брат принцеси Діани показав, який вигляд мав їхній сімейний маєток понад сто років тому

У своєму блогу в Instagram чоловік опублікував два знімки. На одному маєток Елторп було сфотографовано 135 років тому, а на іншому – його сучасний вигляд.

"Елторп 135 років тому і сьогодні у штормовий день.

Елторп-гаус 135 років тому / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Мені подобаються корови, що пасуться перед будинком на старому знімку. Це було в той час, коли Елторп був упорядкований так, щоб будинок мав такий вигляд, ніби його випадково поставили посеред паркової зони, а не він стояв у центрі формального саду", — підписав фотографії Чарльз.

Елторп-гаус зараз / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Цей історичний маєток у Нортгемптонширі є домом дитинства покійної принцеси Діани, старшої сестри графа Спенсера. Однак сини Діани – принци Вільям та Гаррі – не є спадкоємцями будинку. Він передавався у спадок виключно за чоловічою лінією з покоління в покоління, саме тому батько Чарльза – граф Джон Спенсер – так тривожився, коли його дружина Френсіс Рош не могла народити йому сина. Багато років їхнього шлюбу Френсіс народжувала лише дівчаток. Коли їй було 23 роки Френсіс зазнала "інтимних тестів" у клініках на Гарлі-стріт у Лондоні, щоб діагностувати проблему, що вона вважала "принизливим і несправедливим". На той час ще не було відомо, що чоловіки насправді визначають стать майбутньої дитини.

Френсіс Рут Рош та Джон Спенсер — батьки принцеси Діани / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Спадкоємцем став Чарльз, який народився 1964 року, через три роки після народження Діани. Після його смерті маєток успадкує єдиний син Чарльза від першого шлюбу з моделлю Вікторією Локвуд – Луї.

Маєток сім'ї Спенсер — Елторп / Фото: Getty Images

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