Елторп-гаус: брат принцеси Діани показав, який вигляд мав їхній сімейний маєток понад сто років тому

Граф Чарльз Спенсер поділився у Instagram рідкісним кадром.
У своєму блогу в Instagram чоловік опублікував два знімки. На одному маєток Елторп було сфотографовано 135 років тому, а на іншому – його сучасний вигляд.
"Елторп 135 років тому і сьогодні у штормовий день.
Мені подобаються корови, що пасуться перед будинком на старому знімку. Це було в той час, коли Елторп був упорядкований так, щоб будинок мав такий вигляд, ніби його випадково поставили посеред паркової зони, а не він стояв у центрі формального саду", — підписав фотографії Чарльз.
Цей історичний маєток у Нортгемптонширі є домом дитинства покійної принцеси Діани, старшої сестри графа Спенсера. Однак сини Діани – принци Вільям та Гаррі – не є спадкоємцями будинку. Він передавався у спадок виключно за чоловічою лінією з покоління в покоління, саме тому батько Чарльза – граф Джон Спенсер – так тривожився, коли його дружина Френсіс Рош не могла народити йому сина. Багато років їхнього шлюбу Френсіс народжувала лише дівчаток. Коли їй було 23 роки Френсіс зазнала "інтимних тестів" у клініках на Гарлі-стріт у Лондоні, щоб діагностувати проблему, що вона вважала "принизливим і несправедливим". На той час ще не було відомо, що чоловіки насправді визначають стать майбутньої дитини.
Спадкоємцем став Чарльз, який народився 1964 року, через три роки після народження Діани. Після його смерті маєток успадкує єдиний син Чарльза від першого шлюбу з моделлю Вікторією Локвуд – Луї.
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