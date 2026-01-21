- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
- 445
- 1 хв
Еммануель Макрон поцілунком привітав королеву Матильду на форумі в Давосі
Королівське подружжя Бельгії приїхало на Всесвітній економічний форум, який триває у Давосі з 19 по 23 січня.
Макрон цілує під час привітання руку королеві Матильді, а поруч стоїть її чоловік король Філіп.
Королева одягнена в молочно-біле коротке пальто, у неї красиво укладене волосся, а у вухах золоті сережки-пелюстки. Вона усміхається і щось говорить Макрону під час привітання.
Еммануель з'явився в Давосі в сонцезахисних окулярах і викликав багато розмов про себе через це. У соцмережах з'явилося так багато жартів на тему ока Макрона, що Єлисейському палацу довелося випустити заяву, в якій йшлося, що у Еммануеля червоне око, викликане розривом судини і не загрожує здоров'ю.