Суспільство
445
1 хв

Еммануель Макрон поцілунком привітав королеву Матильду на форумі в Давосі

Королівське подружжя Бельгії приїхало на Всесвітній економічний форум, який триває у Давосі з 19 по 23 січня.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Еммануель Макрон та королева Матильда

Еммануель Макрон і королева Матильда / © Getty Images

Макрон цілує під час привітання руку королеві Матильді, а поруч стоїть її чоловік король Філіп.

Королева одягнена в молочно-біле коротке пальто, у неї красиво укладене волосся, а у вухах золоті сережки-пелюстки. Вона усміхається і щось говорить Макрону під час привітання.

Еммануель Макрон і королева Матильда / © Getty Images

Еммануель Макрон і королева Матильда / © Getty Images

Еммануель з'явився в Давосі в сонцезахисних окулярах і викликав багато розмов про себе через це. У соцмережах з'явилося так багато жартів на тему ока Макрона, що Єлисейському палацу довелося випустити заяву, в якій йшлося, що у Еммануеля червоне око, викликане розривом судини і не загрожує здоров'ю.

