Еммануель у шарфі, Бріжит – у водолазці: подружжя Макронів на заході в Парижі

Президентське подружжя потрапило до об'єктивів фотографів на заході у столиці.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у заході в Парижі.
Перша леді з'явилася там в образі total black. На ній було елегантне двобортне пальто, водолазка та шкіряні рукавички. Бріжит зробила об'ємне укладання, традиційний макіяж смокі-айс і прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями.
Еммануель був одягнений у класичне чорне пальто, чорний костюм, білу сорочку та чорний шарф.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на першій месі в Соборі Паризької Богоматері постала в білому пальті.
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