Еммануель у шарфі, Бріжит – у водолазці: подружжя Макронів на заході в Парижі

Президентське подружжя потрапило до об'єктивів фотографів на заході у столиці.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у заході в Парижі.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася там в образі total black. На ній було елегантне двобортне пальто, водолазка та шкіряні рукавички. Бріжит зробила об'ємне укладання, традиційний макіяж смокі-айс і прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у класичне чорне пальто, чорний костюм, білу сорочку та чорний шарф.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на першій месі в Соборі Паризької Богоматері постала в білому пальті.

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