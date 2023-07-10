Емму Коррін не впізнати: акторка, яка зіграла принцесу Діану, з'явилася на Вімблдоні

27-річна акторка приїхала до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету в Лондоні у лимонно-жовтому костюмі, що складався з подовженого жакету та вільних шортів зі стрілками. Вона також була в білій сорочці, з краваткою в колір костюма, високих шкарпетках і взута у коричневі туфлі-оксфорди, а в руках несла маленьку чорну сумку Miu Miu.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

Емма, яка ідентифікує себе як небінарну особистість, зробила коротку стрижку та пофарбувала волосся у блонд, на обличчі у неї були окуляри теж від Miu Miu. Також вона була без макіяжу та без будь-яких прикрас, окрім двох пластикових браслетів на зап'ясті.

Нагадаємо, раніше Емма Коррін носила довше волосся і часто з'являлася на публіці в сукнях, хоча і досить оригінальних.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

У липні 2021 року акторка, яка зіграла принцесу Діану, зізналася, що перебуває у пошуку гендерної ідентичності. А в інтерв'ю для ITV News Granada Reports Коррін вперше назвала себе "квір" (людина, яка є істотою без певної статі).

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