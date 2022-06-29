Емоційний обмін у стосунках: що це таке і чому так важливо звертати на нього увагу

Емоційний обмін у стосунках: що це таке і чому так важливо звертати на нього увагу

Чи бувало з вами таке, що ви з партнером сваритесь через дрібниці? Або навіть ловили себе на думці, ніби хочеться навмисно до когось докопатися?

Психологиня Марина Іванова розповідає про емоційний обмін без якого неможливо уявити жодні стосунки.



Це цікавий феномен емоційного обміну в стосунках. Зазвичай на початку стосунків такий обмін реалізується через флірт. Але з часом, коли стосунки тривають роками, а до них додається побут, діти, справи, то замість гарячих переписок в телефоні в нас списки продуктів, або сухі факти "затримаюсь на роботі, вечеряй без мене". І от ми вже сидимо і не відчуваємо, що контакт в парі зберігається. Так виникають ці сварки на пустому місці, які потім ми пояснюємо собі чи то не тими позиціями зірок, чи то ПМС, чи то невдалим днем в лунному календарі. А насправді ми просто воліємо знати, що ми не байдужі одне одному.



Важливо пам'ятати, що

Люди прагнуть підсвідомо відчувати різні за інтенсивністю та полярністю емоції, тобто ми не можемо постійно бути щасливими або нещасними. Інтенсивність емоції змінюється, а чергування умовно позитивних і негативних емоцій надає життю смак, наче спеції страві. Не треба організовувати життя навколо того, щоб попередити сварку. Бо контроль виснажує неймовірно. А вміння конфліктувати без персональних образ дуже корисна навичка. Але не треба підливати масла у вогонь, якщо його можна взагалі потушити. Якщо можна не роздмухати скандал, це буде вдале рішення. Зберігайте цікавість одне до одного. Намагайтеся спілкуватися не тільки про побут або роботу, бо це зазвичай заважає нам бачити особистість поруч і допомагає будувати функціональні стосунки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як не втратити стосунки під час війни.

Читайте також: