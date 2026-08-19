Емоційна королева Камілла вперше відверто розповіла про важкий діагноз короля Чарльза

Королева Камілла та дама Лора Лі / © Getty Images

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У новому відеоролику, створеному спільно з благодійною організацією Maggie's на честь її 30-річчя, 79-річна королева згадала про важкий емоційний досвід, пов'язаний із необхідністю тримати в секреті хворобу короля.

Вона продовжила виконувати свої королівські обов'язки, відкривши центр Maggie's у Королівській лікарні в Лондоні 31 січня 2024 року, коли їй стало відомо про діагноз Чарльза, але громадськість про це не знала, це було за кілька днів до офіційного оголошення новини, пише Hello!.

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У розмові з виконавчою директоркою організації Maggie's Дамою Лорою Лі королева сказала:

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«Я пам'ятаю, як прийшла відвідати Maggie's одразу після того, як у Чарльза діагностували хворобу. Тоді ніхто нічого не міг сказати. Це було досить тяжко. Я мало не сказала щось, але, знаєте, відчула, що зараз не час. Я подивилася на всіх, хто страждав, і на всіх родичів, і, гадаю, це змусило мене ще більше усвідомити, наскільки важливими є ці місця. Мені дуже хотілося висловитись, але, очевидно, я не могла».

Камілла, яка є президенткою організації Maggie's від 2008 року, офіційно відкрила новий центр, допоки король відновлювався після лікування збільшеної передміхурової залози.

Фільм був знятий Букінгемським палацом спільно з організацією Maggie's і також включав фрагменти візиту королеви до цього центру в Челтнемі на початку цього року.

Королева Камілла та дама Лора Лі під час її візиту до лікарні Меггі 2024 року, коли діагноз раку у Чарльза ще не був оголошений / © Getty Images

Нагадаємо, Букінгемський палац оголосив про те, що у короля діагностовано рак, 5 лютого 2024 року, за п'ять днів після візиту Камілли. Стан здоров'я 77-річного монарха, який все ще проходить лікування від раку, продовжує покращуватись: наприкінці минулого року Чарльз оголосив про скорочення графіка лікування.

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Король Чарльз / © Associated Press

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