Емоційного принца Вільяма заскочили на футбольному матчі в Бірмінгемі

Принц Уельський Вільям був помічений на трибунах стадіону «Вілла Парк» у Бірмінгемі, де вболівав за свою улюблену команду «Астон Віллу» у матчі проти «Ноттінгем Форест».

Принц Вільям

Принц Вільям / © Getty Images

43-річний Вільям був помічений вболіваючим за «Астон Віллу» з трибун під час півфінального матчу Ліги Європи проти «Ноттінгем Форест» на стадіоні «Вілла Парк» у Бірмінгемі.

Спадкоємець престолу спостерігав за тим, як команда здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0, і, зважаючи на все, був дуже задоволений результатом.

Принц Вільям, спостерігаючи за грою з трибун, розмахував руками в повітрі і був дуже радий такому розвитку подій. Він був одягнений у піджак, білу сорочку та джемпер, а також штани. Свого старшого сина — принца Джорджа, на жаль, Вільям із собою не взяв, хоча часто раніше брав його із собою на футбол.

