Ендрю Маунтбаттен-Віндзор запрошував на чай світську левицю: хто ця незнайомка

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Associated Press

Реклама

Британська світська левиця і пристрасна любителька верхової їзди Аліба Беллінгем в інтерв’ю газеті Mail on Sunday цього тижня спростувала твердження про те, що вона є новою дівчиною колишнього члена королівської родини.

«Про те, щоб я була його „подругою“, і йтися не може, ми просто знайомі, — сказала вона виданню. — Думаю, чутки почалися, коли один американський журналіст дізнався, що я пила з ним чай, а потім прирівняв два до двох та отримав п’ять».

Реклама

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Associated Press

За даними журналу Hello!, Аліба знайома з Ендрю з дитинства. Її брат Генрі був депутатом від Консервативної партії від Північно-Західного Норфолка та міністром у Міністерстві закордонних справ, доки 2020 року не отримав довічного перства.

Реклама

В інтерв’ю газеті Mail on Sunday він розповів, що оскільки родовий маєток його сім’ї розташований неподалік Сандрінгема, він та Аліба в дитинстві часто гралися разом з Ендрю, принцом Едвардом і принцесою Анною.

Аліба, яка проводить час між Лондоном і Норфолком, була помічена в новому будинку експринца, фермі Марш. Вона є затятою наїзницею, а також членкою елітної норфолкської світської групи, відомої як «Терніп Тоффс».

В інтерв’ю світська левиця додала, що їх з Ендрю поєднує низка спільних інтересів, зокрема любов до собак і коней.

«Ми час від часу зустрічаємося та розмовляємо про коней і собак — це те, що нас об’єднує. Ми добре ладнаємо. Він любить своїх коней. Я не з тих, хто зациклюється на чужому минулому. Думаю, Ендрю дуже сподобався Норфолк, і йому сподобається жити тут», — каже жінка.

Реклама

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Getty Images

Крім тісних сімейних зв’язків з королівською родиною, хрещеною матір’ю Аліби була покійна Френсіс Шанд Кідд, мати леді Діани Спенсер, яка також виросла неподалік Норфолку.

Новини партнерів

Новини партнерів