Епатажна пара: норвезька принцеса Марта-Луїза та її чоловік-шаман відвідали вечірку

Марта-Луїза та шаман / © Getty Images

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Скандальна норвезька принцеса Марта-Луїза, яка торік вийшла заміж за шамана Дурека Варрета, з’явилася на заході в Осло. В компанії чоловіка принцеса з’явилася на літній вечірці Elle 2025 на фермі Мадсеруд.

Марта прийшла в одязі власного бренду Hést, а Дурек — в одязі норвезького бренду Holzweiler. Її образ включав топ-хустку, білий костюм з деніму, а також взуття від Gucci. Голову вона прикрасила теж блакитною хусткою, а очі — оригінальними окулярами. Дурек же поєднав білу сорочку, штани та яскравий кардиган. На плечі у шамана була сумка з блакитного деніму.

Марта-Луїза та шаман / Фото: instagram.com/iam_marthalouise

Також на вечірці побувала й середня донька Марти, Лея Айседора Бен. Загалом у принцеси три доньки, яких вона народила у шлюбі з письменником Арі Беном.

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Лея Айседора Бен / Фото: instagram.com/ellenorge

З батьком дівчаток Марта Луїза розлучилася 2017 року. Це розлучення пари стало першим в історії сучасної королівської родини Норвегії. 25 грудня 2019-го, на Різдво, Арі Бен вкоротив собі віку через проблеми, викликані алкоголізмом і розладами психічного здоров’я.