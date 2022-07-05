Еспадрильї, слінгбеки та елегантні човники: яке взуття носить перша леді США Джилл Байден

Перша леді США вміє одягатися і, окрім яскравих суконь, у її гардеробі є і не маленька колекція взуття. Сьогодні ми пропонуємо роздивитися трохи детальніше, які туфлі та чоботи вона носить.

Слінгбеки

Туфлі з ремінцем ззаду – одна з найулюбленіших моделей у гардеробі першої леді. Вона часто носить вона їх із сукнями та спідницями і віддає перевагу досить відомим брендам.

Фото: Associated Press

Чорні замшеві слінгбеки з однотонним ремінцем від культового бренду Manolo Blahnik. Не дивно, що ця класична модель є в гардеробі у Джилл Байден, адже підходять вони під усе і, ймовірно, тому вона їх так часто носить.

Фото: Associated Press

Ця модель від Dior досить незвичайна і смілива, але ми не здивовані, що місіс Байден її обрала, адже вона велика прихильниця квіткового принту.

Фото: Getty Images

Ця ж модель від Dior під назвою J'Adior вже встигла стати культовою і завіруситься в усьому світі. Дуже багато публічних особистостей та модниць теж мають у колекції ці туфлі з білим бантом. Раніше про цю модель ми докладно розповідали тут.

Фото: Associated Press

Також у фаворитах у першої леді і ці лаконічні слінгбеки від Valentino. Вона дуже часто їх носить і неодноразово з'являлася в них на важливих заходах як у Білому домі, так і у закордонних поїздках.

Фото: Associated Press

Попри свій незвичайний колір, ці туфлі Prada дуже універсальні, що перша леді неодноразово демонструвала, коли носила їх з зовсім різними луками.

Еспадрильї

Також улюблене взуття перших леді та монарших особ - еспадрільї. Це легкі босоніжки з текстилю або замші, а їхньою відмінністю рисою є мотузкова підошва. Перша леді Америки зазвичай вибирає їх на танкетці і має в кількох кольорах.

Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Сині та чорні еспадрильї у неї від бренду Castañer. Саме ці моделі перша леді часто вибирає для перельотів, ймовірно, вони дуже зручні.

Фото: Getty Images

А ось ніжно-рожева модель з низькою танкеткою у неї від бренду Vidorreta. До речі, обидві марки – іспанські.

Кросівки

Це спортивне взуття вже давно перейшло зі спортзалів у повсякденне життя і тепер у різних стильних моделях досить часто можна побачити першу леді Америки. Джилл Байден взує кросівки для перельотів, на відпочинок та на спортивні заходи.

Фото: Associated Press

Якось було дуже несподівано побачити дружину президента в шкіряних штанах і чорних кросівках. Лук вийшов, безумовно, сміливим. Ймовірно, вона обрала такий ансамбль через його зручність для перельоту на гелікоптері.

Фото: Getty Images

Також досить часто можна було побачити місіс Байден у кросівках минулого року, після того, як вона поранила ногу і змушена була перенести операцію. У період реабілітації вона віддавала перевагу кросівкам від бренду On.

Фото: Associated Press

Але іноді вона з'являлася і в гламурніших кросівках від бренду Chloé.

Туфлі-човники

Гостроносі туфлі на високих тонких підборах — однозначно головні в гардеробі будь-якої публічної особистості, але перша леді переважно віддає перевагу ним у яскравих кольорах. У її колекції дуже багато різних брендів, серед яких: Marion Parke, Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Louis Vuitton. Найчастіше моделі однакові.

Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

Але був випадок, коли дружина президента дуже здивувала, одягнувши човники у хижий принт.

Фото: Getty Images

А ось у день інавгурації перша леді обрала елегантні туфлі із сатину від бренду відомої акторки Сари Джесіки Паркер SJP.

Балетки

Взуття на низькому ходу місіс Байден носить дуже рідко, кілька разів її помічали в зручних балетках. Один раз після перельоту, коли поверталася до Білого дому, а вдруге - після операції, коли деякий час не могла ходити на підборах, а кросівки були на публічному заході не дуже доречні.

Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Ботильйони

У холодну пору року перша леді Америки також стильна та елегантна. Вона часто одягає довгі спідниці із замшевими ботильонами на зручних підборах.

Фото: Associated Press

Наприклад, темно-синя модель Stuart Weitzman із блискавкою ззаду мала особливо елегантний вигляд на її ногах.

Фото: Associated Press

А ось чорні Stuart Weitzman із перлинками на підборах, мали досить оригінальний вигляд.

Чоботи

У холодну пору року перша леді любить носити зручні чоботи, найчастіше із замші. Однак є одна особливість — вона часто обирає моделі оригінальних відтінків, які гарно поєднуються з вбраннями і не мають нудного вигляду. В основному вона носить бренд Stuart Weitzman.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Босоніжки

Це найрідкісніший з усіх видів взуття у образах першої леді. Але якщо вона і обирає босоніжки, то вони мають бути дуже елегантними, як ця модель з камінням від Jimmy Choo.

Фото: Getty Images

Із зав'язками

Взуття із зав'язками місіс Байден поєднує в основному з сукнями та вдягає на важливі заходи. У її колекції є кілька моделей у нюдових кольорах.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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