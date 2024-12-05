Family look: монакська князівська родина вийшла у світ у схожих аутфітах

Князь Альбер II з дружиною княгинею Шарлін та дітьми прибули на відкриття нового району "Маретерра" у Монако.

Княжа сім'я продемонструвала єдність, перерізавши стрічку на церемонії відкриття прекрасної нової спільноти в Монако.

У Маратеррі, новому "екорайоні Князівства Монако", є басейн, названий на честь княгині Шарлін на честь її видатної олімпійської кар'єри у плаванні, а також площа принцеси Габріелли та набережна принца Жака.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — Жаком та Габріеллою / Фото: Getty Images

З нагоди заходу Шарлін одягла блузку та штани-кльош зі стрілками нюдового кольору, доповнивши аутфіт довгим вовняним пальтом того ж відтінку та взула туфлі-човники Gianvito Rossi. Образ княгиня доповнила сонцезахисними окулярами від Prada, сережками із чорними перлинами у вухах, зробила легкий макіяж та укладання.

Дев'ятирічна принцеса Габріелла була схожа на свою матір у пальті бежевого кольору, чорній водолазці, спідниці та колготах, дівчинка взула туфлі та одягла окуляри від сонця. А її брат принц Жак був одягнений у темно-синє пальто та костюм такого самого кольору, підібравши до образу, як і його батько краватку синього кольору та білу сорочку. Принц також одягнув сонцезахисні окуляри.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — Жаком та Габріеллою / Фото: Getty Images

А нещодавно, нагадаємо, родина Монако запалила різдвяні вогні. На церемонії запалення ілюмінації Шарлін та Альбер з'явилася зі своїми дітьми – близнюками Жаком та Габріеллою.

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