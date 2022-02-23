Фейк про смерть королеви Єлизавети II: що кажуть у Букінгемському палаці

У неділю, 20 лютого, стало відомо, що королева Єлизавета II захворіла на COVID-19.

Букінгемський палац раніше заявляв, що не планує повідомляти підданих детально про стан здоров'я Її Величності. Відомо лише, що монархиня відчуває легкі симптоми та одужує.

Однак вчора палац повідомив, що Єлизавета II продовжить виконувати свої легкі обов'язки, а ось аудієнції та онлайн зустрічі було вирішено перенести. Також перенесли традиційну аудієнцію з прем'єр-міністром Джонсоном, яка зазвичай відбувається по середам. Її перенесли на четвер. Більше жодних коментарів про здоров'я королеви не надходило.

Тим часом, американський таблоїд Hollywood Unlocked повідомив про смерть королеви Єлизавети II, пославшись на особисті джерела. Пост розмістили в Instagram видання. Але очевидно, що він не має нічого спільного з дійсністю.

Нагадаємо, на випадок смерті монархині є давно розроблений план, він має назву "Лондонський міст". Докладніше ми розповідали про нього ось у цьому матеріалі. Коли це станеться, світ дізнається новини не відразу, тому що потрібен час, щоб особистий секретар королеви зателефонував прем'єр-міністру, а він у свою чергу проінформував глав 15 держав, де править монархиня про її смерть. Тільки після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка інформує про цю подію.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Ми бажаємо королеві здоров'я та якнайшвидшого повернення до повноцінної роботи.

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