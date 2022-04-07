Фільми, які варто переглянути кожному українцеві і українці

Ці картини допоможуть зрозуміти своє походження, історію та культуру.

Журнал September опублікував в Instagram добірку фільмів, які має подивитися кожен українець і українка, щоб відчути свою історію та зрозуміти, хто ми є.

"Про націю, мову, культуру, людей, пращурів. Про винищення росією, прихід більшовиків, Голодомор. Про те, хто ми, українці. Дивіться завжди критично, вчіть історію і пізнавайте. Не сприймайте все на віру", - говориться у дописі.

Фільми:

"Волинь 2016"

"Заборонений"

"Захар Беркут"

"Таємниці великих українців"

"Гіркі жнива"

"Соловей співає"

"Черкаси"

"Спадок нації"

"Рутенія"

"Поводир"

"Той, хто пройшов крізь вогонь"

"Україна"

"Повернення своєї історії"

"Сага"

"Скарби нації"

"Чорний ворон"

"І будуть люди"

"Чужа молитва"

"Залізна сотня"

"Тіні забутих предків"

"Іловайськ"

"Міф"

"Справа Василя Стуса"

"Погані дороги"

"Червоний"

"Козаки йдуть"

"Останній бункер"

"Золото Карпат"

"Битва під Севастополем"

"Додому".

(щоб подивитися список інших фільмів, гортайте вправо)

"Щоб не забути всі жахіття, які творить росія, потрібно:

Знати свою історію, справжню. Згадати всі війни, всі знищення з боку росії, щоб більше НІКОЛИ НЕ ЗАБУТИ.

Усвідомити, що російська мова в житті українців не просто так. "Не так склалося життя та історія", а це було свідоме винищення української мови роками, щоб насадити все російське.

Зрозуміти, як жили наші пращури та хто ми є насправді. Тільки по-справжньому усвідомивши історію ми можемо змінити наше майбутнє на краще.

Пірнути в минуле та зрозуміти чому ми саме такі, які ми є".

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