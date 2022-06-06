Фінал платинового ювілею: королева Єлизавета II зі старшими членами сім'ї вітали підданих із балкона

Святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II завершилися традиційним виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу. Цього разу там були присутні лише старші члени сім'ї.

Її Величність королева обрала яскравий зелений аутфіт для фінального виходу на публіку, що складався з пальта та капелюха. Її зустріли оплесками, натовп співав гімн "Боже, збережи королеву" разом із членами королівської родини. Співав навіть маленький принц Луї, який у ці святкові дні просто зачарував усіх.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Для фінального виходу Єлизавета II обрала діамантову брошку-бант її прабабусі королеви Вікторії. Набір із трьох брошів був виготовлений 1858 року компанією Garrard. Королева Вікторія назвала їх сімейними реліквіями корони, і від того часу їх носила кожна королева.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

На балконі були присутні принц Чарльз із дружиною Каміллою, а також принц Вільям із дружиною Кетрін та трьома дітьми. Герцогиня Кембриджська теж мала чарівний вигляд у рожевій сукні від Stella McCartney. А герцогиня Корнуольська була одягнена у біле пальто з вишивкою.

Королева опублікувала послання, в якому подякувала людям за те, що вони так тепло її вітали цими днями.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

"Я задоволена і глибоко зворушена тим, що так багато людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати мій платиновий ювілей. Хоча я, можливо, не була присутня на кожному заході особисто, моє серце було з усіма вами; і я, як і раніше, готова служити вам у міру своїх можливостей за підтримки моєї сім'ї. Я була натхненна добротою, радістю і спорідненістю, які були такі очевидні останніми днями, і я сподіваюся, що це оновлене почуття єднання буде відчуватися протягом багатьох років. Я щиро дякую вам за ваші добрі побажання і за ту роль, яку ви всі зіграли у цих радісних урочистостях", — сказала Її Величність.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

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