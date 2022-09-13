Фінансовий стан Кейт та Вільяма стрімко збільшився після смерті Єлизавети II

Кейт і Вільям і раніше були не бідними людьми, але після смерті королеви Єлизавети II і набуття нового титулу принца та принцеси Уельських, сім'я стала мільярдерами.

Після сходження на трон король Чарльз III оголосив, що передає титул принца Уельського, який носить більшу частину свого життя старшому синові Вільяму. Таким чином Вільям і Кейт, у яких також залишилися титулі герцога і герцогині Кембриджських і Корнуольських, отримали ще й багато землі у свої володіння, повідомляє dailystar.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

З появою нових посад відбувається збільшення добробуту пари. Не те, щоб вони раніше були бідними, статки принца Вільяма оцінювали приблизно в 34 мільйона фунтів стерлінгів, але тепер вони оцінюються в 1,1 мільярд фунтів стерлінгів.

Вся справа в нових титулах, оскільки вони припускають і наслідування величезної кількості землі та інших активів. Згідно з різними джерелами, наразі Вільяму та Кейт належить близько 128 000 акрів землі в 20 графствах Англії та Уельсу, частина яких включає національний парк Дартмур.

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

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Хоча Вільям є великим футбольним фанатом, який підтримує "Астон Віллу", тепер він має майданчик для крикету "Овал", який регулярно використовує крикетний клуб графства Суррей.

І на випадок, якщо пара захоче піти магазинами за новим садовим одягом, у них також є садовий центр у Лостуітелі в Корнуоллі.

Є також багато лісів і річок, якими тепер володіє пара, так що їм не важко буде знайти тихе місце, де можна сховатися на деякий час від уваги публіки. А уваги зараз стане набагато більше ніж раніше.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали про те, як змінився список спадкоємців британського трону після того, як померла королева Єлизавета ІІ.

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