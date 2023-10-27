Фіннеган у вишневій сукні, Мейзі – в сірому костюмі: гарні онучки Байдена з'явилися на державній вечері

В Білому домі відбулася державна вечеря, яку президентське подружжя Байденів влаштувало на честь візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе та його коханої Джоді Гейдон.

Захід відвідали й онучки президента – Фіннеган і Мейзі Байден.

Фіннеган з'явилася в елегантній асиметричній сукні максі вишневого кольору, яка чудово облягала її струнку фігуру. Вбрання дівчина скомбінувала з босоніжками кольору металік на шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила вечірній макіяж і доповнила лук прикрасами та білим манікюром.

Фіннеган і Мейзі Байден / Фото: Associated Press

Мейзі вирішила обрати аутфіт, максимально протилежний вбранню своєї сестри. На ній був сірий штанний костюм у смужку, біла сорочка, білий метелик і чорні туфлі. Чорний манікюр завершив її образ.

Фіннеган і Мейзі Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, бабуся дівчат – Джилл Байден – сяяла на вечері в бежевій сукні максі, розшитій квітковими візерунками зі сріблястих леліток від ліванського бренду Reem Acra.

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