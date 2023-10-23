Фірмовий трюк королеви Єлизавети з макіяжем, на який не наважується принцеса Кейт: про що йдеться

Королева Єлизавета II до смерті наносила на губи яскраву помаду.
Макіяж принцеси Уельської не так привертає увагу публіки. Хоча королівська особа завжди має гарний вигляд, а експерти вже розкрили секрет її сяйливої шкіри, вона все ще не наважується нафарбувати губи яскравою помадою, як це робила покійна королева Єлизавета II.
Багато продуктів, якими користується принцеса Кейт, часто стають бестселерами, зокрема блиск для губ Clarins Lip Perfector. Але любові до яскравих відтінків помад Кетрін точно не вистачає.
А ось королеву Єлизавету II упродовж її довгого 70-річного правління публіка часто бачила з рожевими чи червоними губами. Це була своєрідна її візитна картка. Принцеса Уельська вважає за краще у своїх повсякденних виходах залишати губи в натуральному кольорі і лише трохи підкреслювати їх блиском.
Хоча, нагадаємо, з кольором манікюру принцеса Кейт вже експериментувала, можливо, якось вона потішить публіку і яскравими губами.
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