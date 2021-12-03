Фінал історії: Ангела Меркель красиво попрощалася з посадою канцлерки Німеччини

2 грудня в Берліні, у дворі міністерства оборони, відбулася урочиста церемонія прощання з Ангелою Меркель, яка залишає посаду канцлерки Німеччини. На посаді вона пробула 16 років і увійшла до історії як перша жінка, яка керувала німецьким урядом.

На урочистому заході, який називався "Велика вечірня зоря", було близько 200 осіб. У Німеччині такий військовий церемоніальний акт, з боку збройних сил, вважається найвищою шаною для посадових осіб держави, які йдуть у відставку.

Церемонія "Велика вечірня зоря" / Associated Press

Церемонія, яка бере свій початок ще від 16 століття, завжди проводиться увечері у світлі смолоскипів. Керує всім офіцер бундесверу, а за музичне виконання відповідає голова музичного корпусу. Також у церемонію входить марш військових частин зі смолоскипами, у повному парадному обмундируванні.

Церемонія "Велика вечірня зоря" / Getty Images

На заході Ангела Меркель з'явилася у класичному чорному пальті, темно-синіх штанах, туфлях на низьких підборах та рукавичках. Вона багато усміхалася і виголосила промову, в якій подякувала всім, хто допомагав у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Ангела Меркель / Associated Press

Також цікаво, що за традицією попередньо Ангела могла вибрати три музичні твори, якими військовий оркестр попрощається з нею. Вибір Меркель, яка відома своєю пристрастю до класичної музики, виявилася для багатьох сюрпризом, адже вона попросила виконати: християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе", шлягер Гільдегард Кнеф "Для мене – червоні троянди" та вальс від панк-співачки Ніни Гаген "Ти забув кольорову плівку".

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

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