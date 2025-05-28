Фобія, яка заважає в поїздках: чого так боїться дружина короля Чарльза

Королева Камілла / © Associated Press

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Монарша пара перебувала з дводенним візитом у країні, де король Чарльз виступив у парламенті Оттави.

Під час кожної такої поїздки королеві Каміллі доводиться боротися зі страхом, оскільки, за даними королівських джерел у палаці, Камілла дуже боїться літати.

Король Чарльз і королева Камілла в Канаді / © Associated Press

Колишній дворецький Грант Гарролд, який працював у короля Чарльза від 2004 до 2011 рік, коли був принцом Уельським, розповів, що королева Камілла стикається з поширеним «страхом» під час подорожей.

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«Камілла безперечно не фанат польотів. Хоча їй доводиться подорожувати по всьому світу, літак ніколи не був її улюбленим транспортом». Він продовжив, що, на його думку, «це більше турбулентність», а не «висота», але додав: «Але навіть незважаючи на те, що вона має цей страх, вона справляється з ним, коли їй доводиться подорожувати», пише express.co.uk.

Дворецький каже, що літаки на яких йому доводилося літати, були очевидно маленькими і дуже схильними до турбулентності.

Король Чарльз і королева Камілла в Канаді / © Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла приєдналася до чоловіка під час їхньої першої після коронації поїздки до Канади. Під час туру Камілла носила діамантову брошку у вигляді кленового листа, яку король Георг VI подарував своїй дружині королеві Єлизаветі 1939 року перед їхнім першим королівським туром до Канади.