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Фобія королеви Камілли, яка заважає їй у подорожах: що це
Королева Камілла не дуже любить подорожувати, хоча буквально цими днями вони з королем Чарльзом вирушать у поїздку до Італії.
Камілла практично завжди супроводжує свого чоловіка у поїздках, особливо в останній рік, коли король бореться з раком.
Головна редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард, якось розповіла журналу OK!, що Камілла завжди стурбована перед поїздками, особливо якщо йдеться про перельоти. У Камілли аерофобія і, мабуть, це одна з причин, через яку вона не любить подорожувати.
Справжній відпочинок для королеви Камілли — вирушити до свого заміського маєтку у Вілтширі, гуляти на природі, копатися в саду і читати книжки. До речі, нещодавно її чоловік Чарльз придбав сусідній маєток заради безпеки своєї дружини.