Фобія королеви Камілли, яка заважає їй у подорожах: що це

Королева Камілла / © Associated Press

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Камілла практично завжди супроводжує свого чоловіка у поїздках, особливо в останній рік, коли король бореться з раком.

Головна редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард, якось розповіла журналу OK!, що Камілла завжди стурбована перед поїздками, особливо якщо йдеться про перельоти. У Камілли аерофобія і, мабуть, це одна з причин, через яку вона не любить подорожувати.

король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Справжній відпочинок для королеви Камілли — вирушити до свого заміського маєтку у Вілтширі, гуляти на природі, копатися в саду і читати книжки. До речі, нещодавно її чоловік Чарльз придбав сусідній маєток заради безпеки своєї дружини.

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Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press