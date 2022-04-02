Фолклендська війна: рівно сорок років тому Аргентина вторглася на територію британських островів

Фолклендська війна: рівно сорок років тому Аргентина вторглася на територію британських островів

2 квітня 1982 року почалася війна між Аргентиною та Великою Британією.

Причин для початку військових дій, які тривали 74 дні та закінчилися повною перемогою Британії, було кілька. Як це часто буває, невирішена дипломатичним шляхом територіальна суперечка та особисті амбіції лідера однієї з країн призвели до збройного конфлікту.

Аргентина, яка отримала незалежність від Іспанії не без підтримки Великобританії, вважала Фолклендські острови своїми. Фактичне володіння островами Великої Британії викликало невдоволення серед населення Аргентини. 1981 року до влади в Аргентині прийшов генерал-лейтенант армії Леопольдо Галтьєрі. Політик вирішив використати народне обурення для підвищення особистого рейтингу.

3500 британських солдатів залишають Саутгемптон на борту RMS Queen Elizabeth 2, щоб вирушити воювати на Фолклендські острови. / Getty Images

Тому 2 квітня 1982 аргентинський десант висадився на британських островах. Війна тривала 10 тижнів та закінчилася повною перемогою Великобританії 14 червня 2022 року. Аргентина втратила 649 військових, Британія — 255, також у війні загинули троє місцевих жителів.

Фолклендська війна 1982 року: аргентинські військовополонені в Порт-Стенлі, столиці Фолклендських островів, чекають на репатріацію через Монтевідео, 15 червня 1982 року. / Getty Images

Перемога сприяла посиленню позицій уряду Маргарет Тетчер та його переобранню на новий термін. Для Аргентини поразка стала болючим ударом, вона також стала причиною падіння аргентинської військової диктатури, вже 17 червня Леопольдо Галтьєрі під впливом масових демонстрацій у Буенос-Айресі пішов у відставку.

Фрегат Британського Королівського флоту Type 21, HMS Antelope, вибухає у Сан-Карлос-Уотер, неподалік Східного Фолкленду, після атак аргентинських ВПС під час Фолклендської війни. / Getty Images

Після закінчення бойових дій країни відновили дипломатичні відносини. У 1989 році відбулася зустріч у Мадриді, після якої уряди двох країн виступили із спільною заявою.

Проте ця заява не містила зміни позиції жодної з країн учасниць конфлікту. Не сталося це й згодом. Аргентина у новій Конституції, прийнятій 1994 року, оголосила Фолклендські острови провінцією Аргентини. Але острови продовжують функціонувати як самоврядна британська заморська територія.

Маргарет Тетчер на цвинтарі Сан-Карлос згадує військовослужбовців, які загинули на місці, де почалося вторгнення аргентинських військових. / Getty Images

Аргентина продовжує називати острови Мальтійськими.

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