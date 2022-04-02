Фолклендська війна: рівно сорок років тому Аргентина вторглася на територію британських островів

2 квітня 1982 року почалася війна між Аргентиною та Великою Британією.
Причин для початку військових дій, які тривали 74 дні та закінчилися повною перемогою Британії, було кілька. Як це часто буває, невирішена дипломатичним шляхом територіальна суперечка та особисті амбіції лідера однієї з країн призвели до збройного конфлікту.
Аргентина, яка отримала незалежність від Іспанії не без підтримки Великобританії, вважала Фолклендські острови своїми. Фактичне володіння островами Великої Британії викликало невдоволення серед населення Аргентини. 1981 року до влади в Аргентині прийшов генерал-лейтенант армії Леопольдо Галтьєрі. Політик вирішив використати народне обурення для підвищення особистого рейтингу.
Тому 2 квітня 1982 аргентинський десант висадився на британських островах. Війна тривала 10 тижнів та закінчилася повною перемогою Великобританії 14 червня 2022 року. Аргентина втратила 649 військових, Британія — 255, також у війні загинули троє місцевих жителів.
Перемога сприяла посиленню позицій уряду Маргарет Тетчер та його переобранню на новий термін. Для Аргентини поразка стала болючим ударом, вона також стала причиною падіння аргентинської військової диктатури, вже 17 червня Леопольдо Галтьєрі під впливом масових демонстрацій у Буенос-Айресі пішов у відставку.
Після закінчення бойових дій країни відновили дипломатичні відносини. У 1989 році відбулася зустріч у Мадриді, після якої уряди двох країн виступили із спільною заявою.
Проте ця заява не містила зміни позиції жодної з країн учасниць конфлікту. Не сталося це й згодом. Аргентина у новій Конституції, прийнятій 1994 року, оголосила Фолклендські острови провінцією Аргентини. Але острови продовжують функціонувати як самоврядна британська заморська територія.
Аргентина продовжує називати острови Мальтійськими.
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