Вперше жінка стала командиркою корвету ВМФ Німеччини

40-річна Б'янка Зайферт — перша жінка, яка буде командуватиме екіпажем корвета.

Днями призначили нового командира корвету ВМФ Німеччини. Вперше цю посаду обійняла жінка- Б'янка Зайферт.

З'явився знімок, на якому Зайферт позує на тлі корвету "Магдебург" на військово-морській базі Гое-Дюне в місті Росток, після того, як вона прийняла командування над екіпажем "Браво".

Б'янка Зайферт / Getty Images

Одягнена вона була у формене пальто та кашкет. Захоплюємося цією красивою та сильною жінкою.

За словами Зайферт, як пише Ndr.de, вона з нетерпінням чекає на важкі і плідні випробування: "Я дуже рада, що можу впоратися з цим завданням з моєю старою командою "Браво".

Наступного року відбудеться перша місія під новим керівництвом Б'янки Зайферт. Вона також візьме участь у кількох багатонаціональних маневрах зі своїм екіпажем із 60 солдатів на корветі "Брауншвейг".

У 2004 році Бьянка склала командирський іспит на корвет класу K130 і працювала інструкторкою у Бремерхафенському військово-морському училищі. Крім того, вона була першою вахтовою помічницею свого попередника.