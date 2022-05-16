"Фото дня": королева Єлизавета II у церемоніальному образі на врученні Ордену Підв'язки

"Фото дня": королева Єлизавета II у церемоніальному образі на врученні Ордену Підв'язки

Instagram акаунт продовжує тішити шанувальників британської королівської родини знімками Її Величності Єлизавети II.

Починаючи від 2 травня і протягом 70 днів у блогу британської королеви обіцяють публікувати знімки, які щороку знаменують її правління на честь платинового ювілею. Сьогодні було опубліковано фото за 2005 рік.

"2005 рік: королева зображена на День Підв'язки — щорічна хода членів Ордену Підв'язки.

Її Величність є Сувереном Ордену, заснованого 1348 року і є вищим Лицарським Орденом.

2005 року британка Еллен Макартур стала найшвидшою людиною, яка здійснила наодинці кругосвітнє плавання за 71 день 14 годин 18 хвилин 33 секунди", — написано у підписі під знімком.

Раніше ми показували вам фото Єлизавети II за 2004 рік, коли королева вітала гостей на щорічному дипломатичному прийомі у Букінгемському палаці.

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