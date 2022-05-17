"Фото дня": який вигляд мала Єлизавета ІІ у день святкування свого 80-річчя

"Фото дня": який вигляд мала Єлизавета ІІ у день святкування свого 80-річчя

Королівський акаунт продовжує тішити підписників знімками Її Величності королеви Єлизавети II, приуроченими до її 70-річного царювання.

За традицією у королівському Instagram представили нове "фото дня". Сьогодні згадали 2006 рік, один із виходів Єлизавети II, а також, що цього дня сталося у світі.

"2006 рік: королева зустрічає листоношу Пета під час спеціальної вечірки з нагоди дня народження у Букінгемському палаці на честь її 80-річчя. 2000 дітей було запрошено на спеціальний захід, присвячений британській дитячій літературі.

2006 року востаннє транслювалося найтриваліше у світі музичне шоу Top of the Pops", — йдеться у підписі.

Top of the Pops – це музична програма британського телебачення, що виходила на BBC, її транслювали у багатьох країнах світу. TOTP, свого роду телеверсія національного хіт-параду, виходила щотижня від 1 січня 1964 до 30 липня 2006 року.

Нагадаємо, вчора ми показували "фото дня" британської королеви за 2005 рік.

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