Фото папараці та трохи деталей: як минула приватна вечірка короля Чарльза III у Кларенс-гаусі

Після урочистого банкету в Букінгемському палаці король Чарльз III зібрав рідних до Кларенс-гауса на вечері на честь його 75-річного ювілею.

Захід був приватним, тому жодних фото Кейт та Камілли у вечірніх сукнях немає. Але папараці все ж таки зробили кілька кадрів, коли гості приїжджали до палацу. Видання Daily Mail опублікувало фото та повідомило, що вечірка тривала до півночі.

Серед гостей були Кейт та Вільям Уельські (принцеса була в сукні з переробленого поліестеру від Needle & Thread), Зара Тіндалл із чоловіком Майком, вона, до речі, приїхала в тій самій сукні Rebecca Vallance, в якій раніше цього дня сяяла на фешнзаході у Лондоні, принцеса Беатріс з чоловіком Едо та інші члени великої родини короля.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Запросили навіть 84-річну леді Сьюзан Гассі, колишню фрейліну покійної королеви Єлизавети II, через яку раніше спалахнув скандал, пов'язаний із її расистськими висловлюваннями.

Серед інших членів сім'ї, які були присутніми на дні народження Чарльза, також були герцог і герцогиня Глостерські, а також Девід Армстронг-Джонс, 2-й граф Сноудон, син покійної принцеси Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонса та його сестра Сара Чатто, дочка принцеси Маргарет.

Король Чарльз відсвяткував свій 75-й день народження салютом та відкриттям проєкту з утилізації харчових відходів, після чого у Букінгемському палаці відбувся прийом на честь Національної служби охорони здоров'я, а вже потім приватна вечірка у Кларенс-гаусі.

Король Чарльз III на заході у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Принц Гаррі та Меган Маркл – єдині із родичів, хто не відвідав захід. Раніше пара заявила, що вони не мали жодних контактів з Букінгемським палацом з приводу запрошення на вечір, присвячений 75-річчю Чарльза. Хоча в пресі ходили чутки, що їх запрошували, пррте Гаррі відхилив це запрошення.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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